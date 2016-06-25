За сутки в зоне АТО ранены двое военных
13:52, 25 июня 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранены двое украинских военнослужащих.
Один военнослужащий ранен вследствие вражеских обстрелов в Авдеевке, второй - в Опытном / Пресс-центр штаба АТО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки погибших в рядах украинских войск нет. Двое военнослужащих получили ранения», - сказал он.
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По словам Лысенко, один военнослужащий ранен вследствие вражеских обстрелов в Авдеевке, второй - в Опытном.
Напомним, обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой. За прошедшие сутки зафиксирован 61 обстрел позиций украинских войск.
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