За сутки в зоне АТО ранены двое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки погибших в рядах украинских войск нет. Двое военнослужащих получили ранения», - сказал он.

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По словам Лысенко, один военнослужащий ранен вследствие вражеских обстрелов в Авдеевке, второй - в Опытном.

Напомним, обстановка в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой. За прошедшие сутки зафиксирован 61 обстрел позиций украинских войск.