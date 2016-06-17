Елисеев: В Минске согласовали три района разведения сил и оружия от линии разграничения на Донбассе

ККак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, консультации в Минске состоялись на уровне советников глав стран "нормандского формата". "Кроме меня, в них приняли участие советники канцлера Германии, президентов Франции и Российской Федерации, а также представитель ОБСЕ", - отметил он.

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"Поскольку я сказал о представителе ОБСЕ, мы обсудили вопросы, связанные с таким важным компонентом, как продолжение деэскалации ситуации на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей. Нам удалось согласовать с участием заместителя руководителя СММ ОБСЕ Александра Хуга 11 принципов осуществления разъединения сил и средств оружия от линии разграничения", - добавил Елисеев.

Кроме того, по его словам, было согласовано три района, где будет происходить такое разведение.

"Мы рассчитываем на то, что эта договоренность будет реализована и это станет толчком для соответствующего разведения на других участках вдоль контактной линии", - сказал он.