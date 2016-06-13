Украина настаивает, чтобы ОБСЕ называла нарушителей перемирия на Донбассе
Украина настаивает, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 15 июня во время встречи Трехсторонней контактной группы не только предоставила мониторинг количества нарушений режима "тишины" на Донбассе, но и назвала тех, кто является нарушителем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сегодня во время круглого стола в Киеве.
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«Украина настаивает на том, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая сотрудничает со Специальным центром (по координации и контролю режима прекращения огня - УНИАН), должна не только фиксировать количество нарушений, но и очень четко мониторить, кто является нарушителем, и озвучивать эти вопросы», - заявила она.
«Именно поэтому накануне очередной встречи в Минске, которая состоится 15 июня по инициативе Украины, состоялась видеоконференция, где мы и поставили вопрос СММ ОБСЕ вместе с СЦКК, чтобы они на встрече в Минске 15 июня предоставили такой мониторинг нарушений и нарушителей, потому что это является ключевым», - добавила Геращенко.