Украина настаивает, чтобы ОБСЕ называла нарушителей перемирия на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сегодня во время круглого стола в Киеве.

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«Украина настаивает на том, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая сотрудничает со Специальным центром (по координации и контролю режима прекращения огня - УНИАН), должна не только фиксировать количество нарушений, но и очень четко мониторить, кто является нарушителем, и озвучивать эти вопросы», - заявила она.

«Именно поэтому накануне очередной встречи в Минске, которая состоится 15 июня по инициативе Украины, состоялась видеоконференция, где мы и поставили вопрос СММ ОБСЕ вместе с СЦКК, чтобы они на встрече в Минске 15 июня предоставили такой мониторинг нарушений и нарушителей, потому что это является ключевым», - добавила Геращенко.