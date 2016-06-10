За сутки в зоне АТО погибших среди военных нет, четверо получили ранения
12:51, 10 июня 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших нет, четверо военнослужащих получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток обстрелы российскими оккупационными войсками позиций Вооруженных Сил Украины не прекращались. Враг открывал огонь 46 раз.
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