За сутки в зоне АТО погибших среди военных нет, четверо получили ранения

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших нет, четверо военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Читайте такжеСегодня боевики на Донбассе 20 раз обстреляли подразделения ВСУ – штаб АТО Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток обстрелы российскими оккупационными войсками позиций Вооруженных Сил Украины не прекращались. Враг открывал огонь 46 раз.

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