На оккупированные территории Донбасса прибудет комиссия Генштаба ВС России - АП
На временно оккупированные территории Донбасса 17 июня планируется прибытие комиссии Генерального штаба вооруженных сил РФ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник.
По его словам, в настоящее время командование ВС РФ осуществляет проверку боеспособности соединений и частей террористов на оккупированных территориях.
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"Командование вооруженных сил РФ осуществляет проверку боеспособности соединений и частей НВФ на оккупированных территориях. Проверяется укомплектованность НВФ личным составом, вооружением и военной техникой, обеспеченность боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Это делается накануне прибытия комиссии Генерального штаба ВС РФ, которое планируется на 17 июня", - сообщил он.