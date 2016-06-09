На оккупированные территории Донбасса прибудет комиссия Генштаба ВС России - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник.

По его словам, в настоящее время командование ВС РФ осуществляет проверку боеспособности соединений и частей террористов на оккупированных территориях.

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"Командование вооруженных сил РФ осуществляет проверку боеспособности соединений и частей НВФ на оккупированных территориях. Проверяется укомплектованность НВФ личным составом, вооружением и военной техникой, обеспеченность боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Это делается накануне прибытия комиссии Генерального штаба ВС РФ, которое планируется на 17 июня", - сообщил он.