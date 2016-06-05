Ранение одного из главарей боевиков: в "Информвойсках" сообщили подробности

09:56, 05 июня 2016
Война
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Группа "Информационные войска Украины" при Министерстве информационной политики Юрия Стеця сообщила подробности ранения одного из главарей боевиков на Донбассе Арсения Павлова "Моторолы".

Скриншот видео

Об этом сообщается на странице "Информвойск Украины" на Facebook.

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"Вооруженный гражданин России получил ранение в Украине и был вывезен на операцию в Россию - это "гражданская война". Говорят, что ранен не только в глаз, но и в пах", - отмечается в сообщении.

Ранее "представитель министерства иностранных дел" так называемой ДНР Константин Долгов сообщил о ранении одного из главарей боевиков Арсения Павлова ("Моторолы").

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