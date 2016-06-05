Ранение одного из главарей боевиков: в "Информвойсках" сообщили подробности
09:56, 05 июня 2016Война
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Группа "Информационные войска Украины" при Министерстве информационной политики Юрия Стеця сообщила подробности ранения одного из главарей боевиков на Донбассе Арсения Павлова "Моторолы".
Главарь боевиков "Моторола" ранен / Скриншот видео
Об этом сообщается на странице "Информвойск Украины" на Facebook.
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"Вооруженный гражданин России получил ранение в Украине и был вывезен на операцию в Россию - это "гражданская война". Говорят, что ранен не только в глаз, но и в пах", - отмечается в сообщении.
Ранее "представитель министерства иностранных дел" так называемой ДНР Константин Долгов сообщил о ранении одного из главарей боевиков Арсения Павлова ("Моторолы").
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