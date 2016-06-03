Под Северодонецком украинские военные сбили беспилотник боевиков
11:10, 03 июня 2016Война
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2 июня около полуночи над селом Смоляниново Новоайдарского района (в 17 км от Северодонецка) украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат террористов.
REUTERS
Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.
Отмечается, что беспилотник двигался с позиций боевиков за Попасной в направлении Северодонецка.
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"От села Смоляниново к Северодонецку – 17 км. Пока неизвестно, какой груз на себе нес летательный аппарат", – сообщил руководитель Луганской ОВГА Юрий Гарбуз.
Ранее в украинской разведке прогнозировали увеличение в дальнейшем использования боевиками беспилотных летательных аппаратов для бомбардировки позиций сил АТО в связи с разработкой в Москве нового ударного беспилотника.
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