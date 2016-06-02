Турчинов обнародовал потери Нацгвардии за время проведения АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сказал во время вручения боевого знамени четвертой оперативной бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

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«Именно гвардейцы первыми встретили врага и первыми остановили его продвижения на запад. Мы заплатили за это очень высокую цену - 177 гвардейцев погибли и 737 получили ранения», - подчеркнулТурчинов.