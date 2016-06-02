Турчинов обнародовал потери Нацгвардии за время проведения АТО
11:27, 02 июня 2016Политика
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За время проведения антитеррористической операции погибли 177 бойцов Национальной гвардии Украины и 737 были ранены.
За время проведения АТО погибло 177 бойцов Нацгвардии, заявил Турчинов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Александр Турчинов сказал во время вручения боевого знамени четвертой оперативной бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
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«Именно гвардейцы первыми встретили врага и первыми остановили его продвижения на запад. Мы заплатили за это очень высокую цену - 177 гвардейцев погибли и 737 получили ранения», - подчеркнулТурчинов.
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