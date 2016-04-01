Экспертиза не нашла в высказываниях Ефремова разжигания вражды - прокурор

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает ТСН.

"Исходя из тех терминов, которые он высказывал на протяжении 2013-2014 годов, у них было неоднозначное трактование, поэтому и была назначена филологическая экспертиза, чтобы выяснить, действительно ли там содержатся призывы к разжиганию розни. Экспертиза пришла к категорическому выводу, что вражды там нет", - сказал Горбатюк.

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Вместе с тем он отметил, что уголовные производства за экономические преступления против Ефремова не закрыты.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство против экс-регионала Александра Ефремова относительно разжигания межнациональной розни, а суд вынес решение о возвращении ему залога в сумме 60 900 гривен.