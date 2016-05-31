С начала суток на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции украинских бойцов
В течение дня на Донбассе боевики продолжали обстреливать позиции украинских военных - зафиксировано 14 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Отмечается, что в полночь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра враг вел огонь неподалеку от Станицы Луганской.
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Из запрещенного Минскими договоренностями оружия – минометов калибра 120 мм - российские наемники пытались попасть по позициям украинских бойцов вблизи Павлополя и Новоселовки Второй.
82-мм минометы боевики использовали в районе Опытного и трижды с начала суток вели огонь по защитникам Авдеевки из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
Вблизи Светлодарска и Луганского враг обстрелял позиции ВСУ из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
Снайперский обстрел зафиксирован в районе Авдеевки.
«В отдельных случаях украинские бойцы открывали ответный огонь», - отмечается в сообщении.