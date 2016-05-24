В МВД заявили, что более 400 километров границы с Россией являются линией фронта

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал сегодня во время встречи со специальным уполномоченным по вопросам защиты таможни и границы США Хилом Керликовске, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

По словам министра, это большой вызов. Из 1,9 тыс. км границы с Россией более 400 км – это линия фронта, остальные – "обычная граница с агрессором", где постоянный поток людей. С апреля безопасность на границе помогает обеспечивать Национальная полиция.

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"Здесь речь идет о совсем другой функции пограничников: контроль границ, разведка и работа силовых подразделений. Для этого мы организовываем особые режимы с Нацгвардией и спецподразделениями полиции, которые также относятся к структуре МВД. По всем этим направлениям нас постоянно поддерживают коллеги из США", - сказал Аваков.

Кроме того, министр отметил, что в Украине вводится новая паспортная система с биометрическими данными и ID-формы со встроенным чипом, а также другие стандарты ЕС, чтобы в ближайшее время перейти на безвизовый режим и ввести упрощенный режим пересечения границы.