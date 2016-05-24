Миссия ОБСЕ завтра откроет патрульную базу в Счастье

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В открытии патрульной базы примет участие первый заместитель главы СММ Александр Хуг.

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В миссии напомнили, что передовые патрульные базы призваны расширить присутствие наблюдателей в районах, где случаются самые напряженные инциденты, что позволит миссии реагировать на инциденты быстрее и эффективнее.

Как сообщал УНИАН, ранее СММ открыла 8 передовых патрульных баз. В частности, пять в районах, контролируемых Вооруженными силам Украины: в Волновахе, Красноармейске, Светлодарске (Донецкая область) и в Новоайдаре и Станице Луганской (Луганская область); а также в трех временно оккупированных районах: в Стаханове (Луганская область), Горловке и в Дебальцево (Донецкая область).