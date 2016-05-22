Боевики "ДНР" "засветили" свои позиции под оккупированным Донецком (видео)
10:33, 22 мая 2016Война
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В интернете появилось видео, на котором показаны позиции боевиков самопровозглашенной "ДНР" недалеко от Донецка.
REUTERS
Видео было опубликовано на YouTube-канале одного из ресурсов террористов.
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Отмечается, что запись была сделана на Ясиноватском блокпосту.
Напомним, ранее разведка в районе промышленной зоны Авдеевки зафиксировала выход диверсионно-разведывательной группы боевиков.
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