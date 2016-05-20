Разведка зафиксировала ДРГ боевиков в районе промзоны Авдеевки

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Читайте такжеРазведка рассказала о попытках боевиков захватить участки "серой зоны" на Славянском направлении

"В районе промышленной зоны Авдеевки противник осуществлял интенсивный обстрел сил АТО, в т.ч. с использованием 82- и 120-миллиметровых минометов. В указанном районе отмечен выход диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО.