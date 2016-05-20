Разведка зафиксировала ДРГ боевиков в районе промзоны Авдеевки
12:07, 20 мая 2016Война
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В районе промышленной зоны Авдеевки зафиксирован выход диверсионно-разведывательной группы боевиков.
Авдеевка остается самой горячей точкой в зоне АТО / irivne.info
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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"В районе промышленной зоны Авдеевки противник осуществлял интенсивный обстрел сил АТО, в т.ч. с использованием 82- и 120-миллиметровых минометов. В указанном районе отмечен выход диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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