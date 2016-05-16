На Харьковщине должностных лиц госпредприятия подозревают в финансировании терроризма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Валерия Романова, следователи управления областной прокуратуры по оперативному сопровождению УСБУ в области начато уголовное производство в отношении должностных лиц одного из государственных предприятий.

По данным Романова, среди преступлений, которые инкриминируются должностным лицам руководящего состава предприятия, - финансирование терроризма (ч.1 ст. 258-5 УК Украины), присвоение имущества (ч.4 ст.191 УК Украины) и служебный подлог (ч.2 ст. 366 УК Украины).

"Информация о возможном финансовом сотрудничестве харьковского государственного предприятия с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" стала известна следователям в рамках расследования уголовного производства по факту растраты почти 200 тыс. грн", - отметил Романов.

Читайте такжеВ Харькове СБУ задержала информатора террористов

Во время расследования установлено, что на протяжении почти года лесное хозяйство поставляло свою продукцию предприятию, которое работает на временно оккупированной террористами территории в Донецкий и Луганской областях.

Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.