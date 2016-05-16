На Донбассе за три дня от мин пострадали трое мирных жителей

Трое гражданских пострадали в зоне АТО с 13 по 15 мая, сообщает на своем сайте Донецкая областная военно-гражданская администрация.

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"По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, с 13 по 15 мая 2016 года, в зоне проведения антитеррористической операции пострадали трое гражданских лиц", - говорится в сообщении.

"Две жительницы Марьинки с минно-взрывными ранениями госпитализированы в травматологическое отделение центральной городской больницы Курахово. Жителя Авдеевки с минно-взрывными ранениями госпитализировали в травматологическое отделение центральной городской больницы Димитрова", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, боевики вновь активизировались неподалеку Авдеевки. Ночью по защитникам Авдеевской промзоны работали танки, ствольная артиллерия 120-мм минометы, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Перед майскими праздниками в зоне АТО было объявлено о продлении "режима тишины", который должен вступить в силу 30 апреля.