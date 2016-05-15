Боевики продолжают интенсивно обстреливать украинские опорные пункты вблизи Авдеевки
Боевики продолжают интенсивно обстреливать украинские опорные пункты вблизи Авдеевки.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00.
«Обстрелы незаконными вооруженными формированиями украинских подразделений в зоне АТО не прекращаются. Сегодня зафиксировано 8 случаев нарушения противником перемирия», - отмечается в сообщении.
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По данным штаба, наиболее активно пророссийские бандформирования обстреливают украинские позиции на Донецком направлении, в частности, в пригороде оккупированного города Донецк. Там бандиты продолжают интенсивно обстреливать укрепления сил АТО в районе Авдеевки, применяя стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы различных систем, а также минометы калибром 82 мм.
Также сегодня по опорным пунктам ВСУ возле Марьинки и Луганского подразделения российско-террористических войск вели огонь из стрелкового оружия, осуществляли обстрелы и вражеские снайперы.