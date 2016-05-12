В России в танках с Донбасса нашли тела погибших военных - журналист

Об этом он рассказал в интервью "Эхо Москвы", отметив, что данную информацию необходимо проверять.

"Есть такой 172-й авторемонтный завод, на который недавно приехало четыре Т-90 и два Т-72 с Донбасса. И вот в этих танках они тоже, по их утверждению, обнаружили останки и механика, и наводчика. Правда, я не очень, честно – вот эту информацию еще надо проверять – я не очень представляю себе, как это возможно сегодня", - сообщил Невзоров.

Кроме того, он рассказал, что подбитый танк, если он с трупами, положено каким-то образом маркировать.

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"Но вы представьте себе, дорогие мои, что значит отмаркировать еще местами горячий ржавый грязный брошенный где-то полузакопанный в землю танк. Как отмаркировать? Невозможно. И поэтому, особенно если у него… а люк вы никогда не отдраите снаружи, если у вас нет специального инструментария. А его, как правило, нет. И понять, кто там – живые, не живые, свалили, не свалили – невозможно", - подытожил он.

Ранее Невзоров заявлял, что попытка построить на Донбассе "русский мир" с помощью отправленных из РФ уголовников была изначально нежизнеспособна, план восстановить с их помощью империю был изначально утопичен.