Боевики не прекращают вооруженные провокации против сил АТО - штаб
Противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в районе Луганского и Авдеевки.
Пророссийские бандформирования не прекращают вооруженные провокации против сил АТО. Сегодня уже зафиксировано 5 эпизодов нарушения боевиками "режима полной тишины".
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Противник, в частности, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в районе Луганского и Авдеевки. Кроме того, защитников Авдеевки обстреливали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также добавляют, что "на Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования обстреляли из станковых противотанковых гранатометов наши опорные пункты вблизи Широкино".
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Только, как подчеркивается в сообщении, в Луганской области в течение дня было относительно тихо.