В зоне АТО наиболее сложной ситуация остается в пригороде Донецка – штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 9 мая 2016 года.

"Обстрелы позиций сил АТО со стороны НВФ продолжаются. На протяжении минувших суток боевики 9 раз обстреливали опорные пункты украинских защитников. Самой сложной ситуация остается в пригороде Донецка. Из окрестностей этого временно оккупированного города бандиты вчера вечером интенсивно обстреливали позиции украинских подразделений южнее Авдеевки из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из ручных противотанковых гранатометов также были обстреляны опорные пункты близ Марьинки", - говорится в сообщении.

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В то же время, по данным штаба АТО, на горловско-светлодарской дуге боевики в очередной раз вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по украинским воинам, которые обороняют подступы к н.п. Луганское.

На Мариупольском направлении боевики обстреляли один из опорных пунктов сил АТО в районе Широкино из автоматических станковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

При этом на Луганском направлении было тихо.

Как сообщал УНИАН, в День памяти и примирения 8 мая по состоянию на 18:00 боевики 5 раз нарушили режим тишины.