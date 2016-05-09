На Луганщине на растяжке подорвались украинские военные, есть жертвы
11:59, 09 мая 2016Война
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Утром 9 мая возле села Крымское в Луганской области во время патрулирования на растяжке, установленной террористами, подорвались военнослужащие вооруженных сил Украины.
В результате подрыва на растяжке один украинский военный погиб, еще двое получили ранения / фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации, в результате один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.
"Даже во время относительного затишья в этот праздничный день мы несем невосполнимые потери. Продолжают гибнуть наши парни, но я верю, что победа будет за нами и на Луганщину вернется мир и спокойствие", – отметил глава Луганщины Юрий Гарбуз.
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Как сообщал УНИАН, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе по состоянию на утро 9 мая самой сложной ситуация остается в пригороде Донецка.
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