На Луганщине на растяжке подорвались украинские военные, есть жертвы

Как сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации, в результате один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

"Даже во время относительного затишья в этот праздничный день мы несем невосполнимые потери. Продолжают гибнуть наши парни, но я верю, что победа будет за нами и на Луганщину вернется мир и спокойствие", – отметил глава Луганщины Юрий Гарбуз.

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Как сообщал УНИАН, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе по состоянию на утро 9 мая самой сложной ситуация остается в пригороде Донецка.