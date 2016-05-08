Пограничники задержали украинца, который вез на оккупированную территорию 3 миллиона рублей

Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Как отмечается, во время оформления, учитывая заметное беспокойство гражданина, пограничники Краматорского отряда инициировали дополнительную проверку транспортного средства украинца (автомобиль Volkswagen Transporter), в котором он следовал на подконтрольную боевикам территорию.

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В ходе осмотра совместно с представителями фискальной службы пограничники обнаружили крупную сумму денежных средств, которые были скрыты в личных вещах в двойном дне дорожной сумки гражданина.

Украинец вместе с обнаруженными денежными средствами передан представителям ГФС для принятия правового решения.