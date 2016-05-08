Пограничники задержали украинца, который вез на оккупированную территорию 3 миллиона рублей

11:22, 08 мая 2016
Война
1076 1

Пограничники в контрольном пункте "Зайцево" на линии разграничения в Донецкой области задержали украинца, который вез на временно оккупированную территорию 3 млн российских рублей.

REUTERS

Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Как отмечается, во время оформления, учитывая заметное беспокойство гражданина, пограничники Краматорского отряда инициировали дополнительную проверку транспортного средства украинца (автомобиль Volkswagen Transporter), в котором он следовал на подконтрольную боевикам территорию.

Читайте такжеВ рейсовом автобусе "Красноармейск-Днепропетровск" изъяли гранатомет и боеприпасы

В ходе осмотра совместно с представителями фискальной службы пограничники обнаружили крупную сумму денежных средств, которые были скрыты в личных вещах в двойном дне дорожной сумки гражданина.

Украинец вместе с обнаруженными денежными средствами передан представителям ГФС для принятия правового решения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter