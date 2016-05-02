Российско-террористические войска на Донбассе находятся в боевой готовности - разведка

17:16, 02 мая 2016
Война
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Соединения и части 1 и 2 армейских корпусов на Донбассе поддерживаются в готовности к немедленному применению.

фото УНИАН / УНИАН

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что 1 мая командующий 1 АК генерал-майор В.Асапов провел совещание (в режиме аудиоконференции) с командирами подчиненных соединений и частей.

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"Основное внимание уделялось развитию обстановки на линии соприкосновения и планам дальнейших действий, прежде всего в районах н.п.Зайцево, Майорськ, Ясиноватая, Авдеевка, Марьинка, Докучаевск, Новотроицкое; соблюдению режима прекращения огня на период праздников", - говорится в сообщении разведки.

Ранее разведка сообщала, что Россия усиливает свое военное присутствие на временно оккупированной территории Луганской области за счет подразделений федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

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