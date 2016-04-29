За сутки в зоне АТО ранены двое мирных жителей

11:22, 29 апреля 2016
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО в Донецкой области пострадали двое мирных жителей.

REUTERS

Как сообщает Донецкая областная военно-гражданская администрация, житель Дзержинска с огнестрельным ранением госпитализирован в травматологическое отделение и прооперирован.

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Еще один житель Донецкой области с полученными в результате подрыва на мине травмами госпитализирован в хирургическое отделение центральной районной больницы Константиновки и прооперирован.

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