Украинские военные во время боя в Зайцево взяли в плен боевика

Об этом сообщил один из разведчиков 53 бригады, передает "Украинская правда".

"Вчера вечером в Зайцево был бой. Их ДРГ полезла. Наши ответили. Ранили одного и взяли в плен. Остальные – кто погиб, кто убежал. Их было много, но не все смогли уйти", - рассказал боец.

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По его словам, пленный оказался местным из Донбасса. "Сдал нам все позиции, рассказал, кто и где воюет", - рассказал собеседник.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой указала на бесчеловечное обращение с захваченными в плен во время войны на востоке Украины и призвал все стороны конфликта сделать все для их освобождения.