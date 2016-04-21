ПАСЕ призвала освободить всех пленных на Донбассе и наказать виновных - резолюция

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция была проголосована в четверг в Страсбурге во время сессионного заседания ПАСЕ после обсуждения доклада «Обеспокоенность гуманитарного характера в отношении людей, которых удерживали во время войны в Украине», автором которого выступила депутат от Литвы Неллия Клейнберга (Nellija Kleinberga, либералы).

За проголосовали 65, против - 0, воздержались - 3.

В резолюции, в частности, отмечается, что со времени «военной операции в Луганской и Донецкой областях сотни украинских военнослужащих и гражданских были захвачены в плен или похищены». «Некоторые из них потом были освобождены, но многие и до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях в плену, они подвергаются пыткам, унижениям, принудительному труду и другим формам насилия. ПАСЕ глубоко обеспокоена количеством сообщений о бесчеловечном обращении, унижающем достоинство захваченных лиц, которые подвергаются пыткам, жестокому обращению и сексуальному насилию. Кроме того, есть данные о том, что захваченные лица были казнены сепаратистскими силами», - говорится в резолюции.

Читайте такжеЧубаров: В Крыму царит атмосфера страха - BBC

Ассамблея также выразила обеспокоенность ситуацией в Крыму, где после незаконной аннексии полуострова Российской Федерацией «власть де-факто, используя российское законодательство, направленное против экстремизма, сепаратизма и терроризма, задерживает крымскотатарских и украинских активистов».

Кроме того, Ассамблея обеспокоена судьбой 13 украинских заключенных, задержанных, по сообщениям, российскими властями с нарушением норм международного права по сфабрикованным обвинениям. «Наиболее вопиющим примером является случай с членом Парламентской ассамблеи госпожой Савченко, которая была принудительно доставлена в РФ и незаконно содержится под стражей с июня 2014 года, несмотря на то, что на нее распространяется иммунитет, что соответствует статье 40 Устава Совета Европы, Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитете Совета Европы и Протоколу, стороной которого является и Россия», - констатируют в ПАСЕ.

Читайте такжеНФ призывает Раду принять совместное обращение к мировым лидерам с просьбой поддержать Меджлис

Кроме того, Ассамблея с «большой обеспокоенностью отметила случаи нарушения права на свободу и права на справедливый суд тех, кто был задержан украинскими спецслужбами или различными украинскими военными батальонами, в том числе добровольческими батальонами. «ПАСЕ призывает власти Украины расследовать все подобные случаи и наказать виновных в соответствии с законодательством Украины», - говорится в резолюции.

«Ассамблея считает, что без твердой решимости всех сторон, направленной на то, чтобы остановить эту войну, решение проблемы людей, которые были захвачены во время российской военной агрессии в Украине, не представляется возможным. Поэтому ПАСЕ настоятельно призывает Украину, Российскую Федерацию и сепаратистские группы, контролирующие оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, прекратить любую военную деятельность на Востоке Украины, отвести все оружие и установить мир в этом регионе, безотлагательно выполнить Минские договоренности, уважать международное право в гуманитарной сфере и предоставить доступ международным гуманитарным организациям ко всем задержанным», - призвали в ПАСЕ.

Читайте такжеНельзя допустить признания за Крымом статуса замороженного конфликта - нардеп

Кроме того, Ассамблея призвала российские власти «освободить всех украинских заключенных, которые содержатся в РФ и в незаконно аннексированном Крыму, провести расследование и привлечь к ответственности преступников, виновных в захвате, принудительном исчезновении, пытках и политически мотивированных убийствах украинских и крымскотатарских активистов, использовать свое влияние на сепаратистские группы и заставить их освободить всех задержанных украинцев, немедленно освободить Савченко».

В резолюции также содержится призыв к странам-членам СЕ ввести санкции в отношении лиц из так называемого «списка Савченко».

ПАСЕ обратилась к сепаратистам с призывом «освободить всех захваченных и удерживаемых, прекратить нарушать права человека, сотрудничать с украинской стороной для обмена по принципу «всех на всех», предоставить доступ международным гуманитарным миссиям в места содержания захваченных лиц».

Кроме того, ПАСЕ призвала украинскую власть безотлагательно ратифицировать Римский статут для того, чтобы позволить Международному Трибуналу провести «расследование конкретных случаев нарушения международного гуманитарного законодательства во время войны в Украине». Также украинскую сторону призвали провести «эффективное расследование и привлечь к ответственности всех преступников, виновных в похищении и взятии в плен, а также расследовать случаи вымогательства, взяточничества и коррупции, связанных с освобождением захваченных лиц». В резолюции также говорится о ряде законодательных мер, которые должна осуществить украинская власть.

Относительно удерживаемых, то ПАСЕ обращается к украинской власти с призывом разработать механизм государственной компенсации и поддержки их семей, гарантировать предоставление им медицинской, психологической и социальной поддержки.

Кроме того, ПАСЕ призвала ОБСЕ приобщиться к переговорам и решению проблемы удерживаемых лиц в рамках гуманитарной рабочей группы. Красный Крест, в свою очередь, также должен присоединиться к усилиям, чтобы получить доступ ко всем задержанным, которые связаны с войной, проверить их состояние содержания и упростить их освобождение.