Опубликовано эксклюзивное видео тренировок украинских десантников
21:59, 25 апреля 2016Война
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Военное телевидение Украины опубликовало эксклюзивную видеозапись подготовки десантников ВСУ во Львовской области под руководством иностранных инструкторов.
Опубликовано видео тренировок десантников ВСУ/ Скриншот
Ролик показали на YouTube-канале Военного телевидения.
Отмечается, что большинство занятий десантников закрыты для представителей СМИ, их методику держат в секрете.
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"Инструкторы предупредили: легким задание не будет, ведь это комплексное тактическое испытание с боевой стрельбой", - говорится в видеозаписи.
Так, во время маневров десантники используют боевые патроны, чтобы максимально приблизить учения к условиям реального боя.
Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе будет проведен ряд антитеррористических учений с привлечением военной техники и подразделений специального назначения военно-морских сил.
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