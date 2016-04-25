Опубликовано эксклюзивное видео тренировок украинских десантников

Ролик показали на YouTube-канале Военного телевидения.

Отмечается, что большинство занятий десантников закрыты для представителей СМИ, их методику держат в секрете.

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"Инструкторы предупредили: легким задание не будет, ведь это комплексное тактическое испытание с боевой стрельбой", - говорится в видеозаписи.

Так, во время маневров десантники используют боевые патроны, чтобы максимально приблизить учения к условиям реального боя.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе будет проведен ряд антитеррористических учений с привлечением военной техники и подразделений специального назначения военно-морских сил.