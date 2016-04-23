Военно-морские силы проведут антитеррористические учения в Одессе
17:23, 23 апреля 2016Война
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В Одессе будет проведен ряд антитеррористических учений с привлечением военной техники и подразделений специального назначения военно-морских сил.
ВМС проведут антитеррористические учения в Одессе / facebook.com/navy.ua
Об этом ВМС ВС Украины сообщили на своей странице в Facebook.
Отмечается, что учения состоятся в период с 26 по 29 апреля 2016 года.
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"Жителей города и гостей просим сохранять спокойствие, отнестись с пониманием к временным неудобствам и ограничениям в движении транспорта", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе с двухдневным рабочим визитом 3-4 апреля находились корабли Военно-морских сил Турции TCG "Salihreis" и TCG "Bartin", в рамках которого они с флагманом украинского флота "Гетмана Сагайдачного" провели совместные маневры.
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