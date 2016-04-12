Под Марьинкой украинские военные уничтожили линию обороны боевиков (видео)

Это стало ответом на обстрелы боевиками мирных жителей, передает ТСН.

Местный житель рассказывает, что накануне от взрывов горела вся линия фронта, снаряды прилетали очень плотно. Он этого и загорелся и его дом.

"Дымоход только выложил. Ни дымохода, ничего", - говорит он.

Потом, по его словам, украинские военные дали ответ. И запылало уже на противоположной стороне. "Низ весь горел. И блиндажи – все горело", - рассказал он.

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Украинские военные называют сразу несколько причин, почему по ним так сильно бьют террористы, достреливают гумконвой, держат в напряжении военных и местных. Не жалеют и своих – в тот вечер после поражения раненых подельников достреливали прямо на поле боя.

Напомним, 11 апреля в Марьинке Донецкой области снайпер "ДНР" застрелил местного мирного жителя.