Четверо из восьми раненых на Донбассе военных находятся в тяжелом состоянии – врач

Об этом 13 апреля заявил главный врач областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Радио Свобода.

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По его данным, одного бойца после медицинского осмотра направили в базовый военный госпиталь Минобороны в Днепропетровске, остальных – в больницу имени Мечникова.

"Четверо бойцов находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще трое раненых бойцов находятся в травматологическом отделении", – добавил Рыженко.

Как проинформировал главный врач, младшему из раненых – 20 лет, у него очень тяжелые ранения. у другого, 23-летнего бойца, рассказал медик, проникающие ранения глаза, грудной клетки и брюшной полости, сейчас он на искусственном дыхании.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток в зоне проведения антитеррористической операции ранены 8 украинских военнослужащих, погибших нет.

Об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко рассказал сегодня на брифинге в Киеве.

"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, но 8 человек получили ранения. Все на Донецком направлении. В частности, трое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов, еще 5 – в результате подрыва нашей БМП на фугасе", - сказал Лысенко.