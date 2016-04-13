За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировали 87 обстрелов, горячее всего - в Авдеевке

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО.

"Нарушая режим тишины враг 22 раза использовал минометы, выпустив в сторону украинской стороны 114 мин. Больше всего обстрелов, а именно 9 было осуществлено по нашим позициям в Авдеевке. Огневых ударов с запрещенного Минскими договоренностями оружия украинские защитники понесли в районах Новгородского, Марьинки, Талаковки, Широкино, Песков, Зайцево и Опытного", - говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что из вооружения боевых машин пехоты боевики стреляли 12 раз.

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"Обстрелу подверглись опорные пункты украинских сил в районах Луганского, Новгородского, Майорска, Марьинки и Новотроицкого. Следует заметить, что в каждом случае боевики усиливали интенсивность огня гранатометами, пулеметами, стрелковым оружием. Скрывая свои преступления от наблюдательной миссии ОБСЕ, 70 процентов обстрелов боевики совершают в темное время суток", - отметили в штабе.

"За указанный период подразделения Вооруженных Сил Украины вынуждены были 25 раз открывать огонь в ответ, исключительно с вооружения малых калибров", - говорится в сообщении.