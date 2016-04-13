Под Бахмутом нашли захоронение людей в камуфляжной форме (фото)

13:58, 13 апреля 2016
Война
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В районе между селами Спорное и Грубовка Берестовского сельского совета Бахмутского района обнаружено место захоронения неустановленных людей в камуфляжной форме.

Об этом сообщили в Бахмутском отделении полиции.

Отмечается, что тела захоронены за территорией населенных пунктов, в 2014 году в этом районе шли активные боевые действия.

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"Предварительно известно о 18 останках людей. На одежде есть нашивки незаконных вооруженных формирований. На месте работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Личности погибших и причины смерти устанавливаются", - сообщили в полиции.

Ранее на территории населенного пункта Спорное Донецкой области были найдены тела 8 погибших во время боевых действий в 2014 году.

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