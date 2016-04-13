Миссия ОБСЕ установит камеры наблюдения в прифронтовых поселках Донбасса

Также камеры планируется установить в других прифронтовых участках, передают Новости Донбасса.

«Наши наблюдатели постараются увеличить свое присутствие в этой зоне и наблюдать за ситуацией круглые сутки. Для этого мы сейчас ищем подходящее место для установки камер в этом поселке. Камера, которая будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю», - сказал Хуг.

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По аналогичному принципу видеофиксация будет вестись камерами, установленными по обе стороны линии соприкосновения в Авдеевке и поселке Октябрьском на севере Донецка. Эти камеры планируют установить в течение ближайших семи дней.

Как уверяет Хуг, это поможет привлечь к ответственности тех, кто нарушает Минские соглашения.

Как сообщал УНИАН, в Широкино установили современные камеры, которые будут вести наблюдение за окрестностями поселка.