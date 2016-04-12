За минувшие сутки в зоне АТО были ранены трое украинских военных - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"К сожалению, вчера в Марьинке вражеский снайпер бандформирования так называемого "ДНР" тяжело ранил гражданское лицо. По дороге в больницу мужчина скончался. И за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако трое наших бойцов получили ранения", - подчеркнул Мотузяник.

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При этом он отметил, что за минувшие сутки контролируемые Россией боевики выпустили по украинским позициям более 90 мин.

"Донецкое направление: на ключевых участках обороны Зайцево, Майорск, Авдеевка, а также на подступах к Донецкому аэропорту, вражеские обстрелы продолжаются практически круглосуточно. Эпизодически противник использует минометы. По нашим позициям за сутки было выпущено более 90 вражеских мин, а также применены БМП. Статистика свидетельствует, что подавляющее большинство этих обстрелов происходит во второй половине дня. В то же время около половины из них - в темное время суток, до и после захода солнца", - подчеркнул пресс-секретарь.

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По его словам, всего за последние сутки на Донецком направлении зафиксировано 69 вражеских обстрелов.

"На Мариупольском направлении вчера было несколько спокойнее. В общей сложности за сутки там произошло девять вражеских провокаций на различных участках, два из которых проходили с применением БМП. На Луганском направлении боевики нарушили режим тишины один раз неподалёку от Станицы Луганской", - добавил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки под Марьинкой украинские военные уничтожили целую вражескую позицию, выдержав 9-часовый бой.