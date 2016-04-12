В штабе АТО рассказали о провокациях террористов на Донбассе и ответном огне со стороны ВСУ

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Обстреливая из минометов позиции сил АТО в районах Песков, Майорска, Зайцево, Луганского, Каменки, незаконные вооруженные формирования 16 раз наносили огневые удары калибром 120 мм и 82 мм.

Отмечается, что наиболее активные действия террористов наблюдались вблизи Авдеевки, где противник из минометов и оружия меньшего калибра 19 раз обстреливал наши позиции.

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Также неоднократно наемники вели огонь в направлении Станицы Луганской, Невельского, Опытного, Гнутово, Зайцево и Марьинки.

Из вооружения боевых машин пехоты обстрелов подверглись опорные пункты украинских сил в районах Луганского, шахты Бутовки и Новотроицкого.

"Нарушение режима тишины сторонниками Кремля осуществляется как днем, так и ночью. В первом случае враг часто стреляет по своим позициям с целью дискредитации бойцов Вооруженных Сил Украины в глазах мирного населения, а во втором – руководствуясь тем, что наблюдательных миссий ОБСЕ в это время вблизи линии разграничения нет", - отметили в штабе АТО.

Чтобы удержать свои позиции подразделения, ВСУ 8 раз открывали ответный огонь.