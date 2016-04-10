Под Авдеевкой ранены четверо российских диверсантов - разведка

Ранены четверо российских военнослужащих 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка).

Вчера в результате боевых столкновений с силами АТО получили ранения четверо российских военнослужащих, которые служат в составе террористической группировки "ДНР". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Читайте такжеРоссийские военные голосовали на псевдовыборах на Донбассе (аудио) "Установлены очередные потери личного состава разведывательных подразделений 1 АК (Донецк) ВС РФ, осуществляющих диверсионно-разведывательные акции в районе н.п. Авдеевка. 9 апреля с.г. ранены четверо российских военнослужащих 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка)", - отмечается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter