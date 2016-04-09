Очередные потери российско-террористических войск под Авдеевкой: девять погибших и 21 раненый

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В районе н.п.Авдеевка зафиксирован рост боевых потерь личного состава 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка)1 АК ВС РФ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, разведка рассказала, что 8 апреля в морг Донецкой областной клинической больницы им. Калинина доставлено девять погибших, а в городскую больницу №18 и Центральную клиническую городскую больницу им.Вишневского – 21 раненый.

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"Установлено очередные потери личного состава разведывательных подразделений 9 ошмсп мп 1 АК ВС РФ. 6-8 апреля погиб один и ранены пять российских военнослужащих этого полка, которые действовали в составе диверсионно-разведывательных групп в районе Широкино", - заявили в ГУР.