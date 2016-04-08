Разведка установила еще троих российских генералов, командовавших боевиками на Донбассе

Об этом говорится в сообщении на сайте разведки.

Первый из них - генерал-лейтенант Гурулев Андрей Викторович, который с осени 2014 г. до конца весны 2015 г. командовал 12 Командованием резерва (на т.ч. Центр территориальных войск, Новочеркасск, Россия) Южного ВО (Ростов-на-Дону), вернулся на должность командующего 58 Армии (Владикавказ) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

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За выполнения "преступных приказов военно-политического руководства относительно организации вооруженной агрессии против Украины Гурулеву было присвоено воинское звание “генерал-лейтенант” (указ президента РФ от 13.12.2014 г. № 764), а в марте 2016 г. он награжден орденом “Мужества”, подчеркнули в разведке.

Второй - генерал-майор Зусько Михаил Степанович, который с лета до конца осени 2014 г. командовал 1 АК (Донецк, Украина) 12 Командования резерва (Центр территориальных войск, Новочеркасск, Россия) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ, после возвращения в Россию в 2015 г. назначен на должность заместителя командующего 49 Армии (Ставрополь) Южного ВО ВС РФ.

Третий - генерал-майор Солодчук Валерий Николаевич, который с осени 2014 г. до конца весны 2015 г. командовал 1 АК (Донецк, Украина) 12 Командованием резерва (на т.ч. Центр территориальных войск, Новочеркасск, Россия) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ, после возвращения в Россию в 2015 г. назначен на должность заместителя командующего 5 армии Восточного ВО (Хабаровск) ВС РФ.