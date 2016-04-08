На Донецком направлении боевики активизировались по всей линии разграничения - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На Донецком направлении минувше сутки было 54 обстрела, причем каждый четвертый - из тяжелого вооружения, подлежащего отводу от линии разграничения согласно с Минскими соглашениями. Оккупанты активизировались по всему фронту, однако жарче всего вчера было в Авдеевке, где боевые действия продолжаются круглосуточно. Силы АТО неоднократно и успешно открывали огонь в ответ, чтобы прекратили агрессивные действия врага", - сказал Лысенко.

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По его словам, также противник сосредоточился в районе Ясиноватой, Яковлевки, Минерального и ведет огонь оттуда, пытаясь захватить промзону Авдеевки, и в случае успеха, продолжить наступление дальше.

«Однако эти коварные планы ежедневно терпят неудачу: линия фронта остается неизменной. Несмотря на это, враг продолжает подтягивать на передовую живую силу и техническое оснащение», - подчеркнул Лысенко.

По его словам, неспокойно вчера было и на других узлах обороны – Светлодарськой дуге, пригородах Горловки и Донецком аэропорту. Противник держит на передовой минометы и БМП и активно их применяет.

На Мариупольском направлении все вражеские обстрелы произошли уже вечером, после захода солнца. В Марьинке по украинским позициям неоднократно открывали огонь вражеские снайперы. В Новотроицком враг дважды применил САУ «Гвоздика». В Павлополе произошло 3 минометных обстрела со стороны НВФ. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении боевики 16 раз обстреляли опорные пункты ВСУ.

Вместе с тем на Луганском направлении вчера противник трижды нарушил режим тишины. Вражеские обстрелы произошли в районе Станицы Луганской, Трехизбенки и в пригороде Попасной.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики в минувшие сутки 70 раз обстреляли позиции ВСУ, на Донбассе погиб один украинский военный, 12 получили ранения.