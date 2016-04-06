Очередные потери России на Донбассе: в течение двух дней погибли трое военных РФ - разведка

Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины об обстановке в районе проведения АТО по состоянию на 6 апреля.

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Так, разведкой были зафиксированы очередные потери в частях и соединениях 1 АК (Донецк) ВС РФ.

"4-5 апреля погибли три и получили ранения пять российских военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка), действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп в районе н.п. Авдеевка", - говорится в сообщении.