Очередные потери России на Донбассе: в течение двух дней погибли трое военных РФ - разведка
16:10, 06 апреля 2016Война
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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отмечают, что 4-5 апреля на Донбассе погибли три и получили ранения пять российских военнослужащих.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины об обстановке в районе проведения АТО по состоянию на 6 апреля.
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Так, разведкой были зафиксированы очередные потери в частях и соединениях 1 АК (Донецк) ВС РФ.
"4-5 апреля погибли три и получили ранения пять российских военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка), действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп в районе н.п. Авдеевка", - говорится в сообщении.
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