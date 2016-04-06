В штабе АТО сообщили про обострение ситуации на Донбассе

Ситуация на Востоке Украины остается сложной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. Российско-террористические группировки в течение минувших суток совершили 76 обстрелов. Сутками ранее их было 61. При этом враг 23 раза применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Труднее всего было держать оборону силам АТО на Донецком направлении. Несмотря на массированные огневые удары из тяжелого вооружения в сочетании с обстрелами из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия украинские воины выстояли. Открывая огонь в ответ они метко и эффективно целились, отсекая врага, лишая его малейшей надежды на успех", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что неприступной для врага остается Авдеевка. За указанный период незаконные вооруженные формирования 22 раза открывали огонь по бойцам Вооруженных Сил Украины.

Обстрелам из запрещенного оружия подверглись позиции сил АТО в районах Луганское, Зайцевое, Опытное и Пески.

На Мариупольском направлении активность незаконных вооруженных формирований проявляется вблизи Широкино, Водяного, Лебединского и Красногоровки, где по позициям украинских войск враг выпустил 35 мин.