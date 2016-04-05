Ситуация на Донбассе обострилась, на ключевых узлах обороны бои идут круглосуточно

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, вчера, в первый понедельник апреля, боевая обстановка на Донбассе снова обострилась. Противник резко увеличил количество обстрелов наших позиций на всех направлениях.

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В частности, на Луганском направлении «враг совершил серию провокаций в районе Станицы Луганской (все – в темное время суток). Кроме этого, вблизи с. Новозвановка Попаснянского района противник применил миномет. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 7 вражеских обстрелов».

«На Донецком направлении горячими точками остаются Зайцево, Новгородское и Авдеевка, где оккупанты активно используют минометы. На ключевых узлах обороны, где расстояние между нашими и вражескими позициями минимальное, боевые действия снова ведут в круглосуточном режиме. Поскольку враг не прекращает попыток расширить контролируемую территорию, держит на линии соприкосновения тяжелое вооружение и ведет плотный огонь. Также, по информации ГУР МОУ, в Зайцево вблизи школы №15 противник оборудовал новый взводный опорный пункт», - сообщил Лысенко.

Кроме того, по словам представителя АП по вопросам АТО, неспокойно вчера было на Светлодарской дуге и на подступах к Донецкому аэропорту. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 39 вражеских обстрелов (из них 9 минометных).