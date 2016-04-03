В штабе АТО показали видео ночного обстрела позиций украинских военных

Видеозапись показал пресс-центр АТО.

Судя по видеозаписи, бойцы АТО отвечают на атаки противника. При этом в штабе не раскрывают ни координат, ни принадлежности к определенному роду войск украинских военнослужащих.

Сегодня в пресс-центре АТО сообщили, что на Луганском направлении за прошедшие сутки на участках Попасная и Светлодарск произошли две вражеские провокации, а также был нарушен режим тишины на Донецком направлении в Майорске, Авдеевке, Песках.

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На Мариупольском направлении противник нарушил режим тишины 9 раз, в том числе трижды – с применением минометов. Наибольшее количество провокаций в этом направлении – возле населенных пунктов Гнутово и Широкино.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики совершили 25 обстрелов по позициям сил АТО, в ответ ВСУ открывали огонь 4 раза.