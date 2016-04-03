На Луганщине подорвались семеро российских военных - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"2 апреля в районе н.п.Стаханов в результате подрыва на собственном минном поле грузового автомобиля, перевозившего боеприпасы и личный состав, погибли семь российских военнослужащих 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК, в т.ч. две женщины-снайперши", - отмечается в сообщении.

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Кроме того, по информации разведки, 1 апреля, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вышли на собственное минное поле и подорвались на мине направленного действия (МОН-50) два военнослужащих 3 мотострелкового батальона 9 ошмсп мп, один из которых погиб.

Напомним, 1 апреля в районе Авдеевки 13 российских военных получили ранения.