В течение дня ситуация в зоне АТО стабилизировалась – пресс-центр

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

Как отмечается в сообщении, все же бандитские группировки не до конца отказались от своих преступных намерений и нарушали мирные Минские договоренности. Обстреливая укрепления наших сил они дважды вели огонь из минометов 82 калибра по промышленной зоне Авдеевки и один раз в направлении Песков. Также здесь сепаратисты стреляли в украинских воинов из стрелкового оружия и снайперских винтовок.

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Подверглись обстрелам позиции наших войск и в районах шахты Бутовка, Опытного и Новозвановки. Враг, как всегда провоцировал на огонь в ответ.

«Несмотря на заметное уменьшение применения оружия на линии разграничения сторон, силы АТО пристально следят за ситуацией и готовы к резким изменениям обстановки», - подчеркивается в сообщении.