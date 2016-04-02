В течение дня ситуация в зоне АТО стабилизировалась – пресс-центр
В течение дня ситуация в зоне проведения АТО стабилизировалась. Если вчера позиции настоящих сыновей украинского народа обстреливались 36 раз, то сегодня только 6.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.
Как отмечается в сообщении, все же бандитские группировки не до конца отказались от своих преступных намерений и нарушали мирные Минские договоренности. Обстреливая укрепления наших сил они дважды вели огонь из минометов 82 калибра по промышленной зоне Авдеевки и один раз в направлении Песков. Также здесь сепаратисты стреляли в украинских воинов из стрелкового оружия и снайперских винтовок.
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Подверглись обстрелам позиции наших войск и в районах шахты Бутовка, Опытного и Новозвановки. Враг, как всегда провоцировал на огонь в ответ.
«Несмотря на заметное уменьшение применения оружия на линии разграничения сторон, силы АТО пристально следят за ситуацией и готовы к резким изменениям обстановки», - подчеркивается в сообщении.