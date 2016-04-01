За сутки в зоне АТО погиб военный, еще 8 получили ранения
13:03, 01 апреля 2016Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции один военный погиб, еще 8 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки в результате активных боевых действий один наш воин погиб и еще 8 получили ранения", - сказал он.
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По словам полковника, прошлые сутки отметились новой эскалацией на Донбассе.
Андрей Лысенко уточнил, что "один боец погиб в Зайцево, еще трое получили там ранения. Также пятеро военных получили ранения в Авдеевке, которая остается самой горячей точкой зоны АТО".
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