За сутки в зоне АТО погиб военный, еще 8 получили ранения

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. "За минувшие сутки в результате активных боевых действий один наш воин погиб и еще 8 получили ранения", - сказал он.

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По словам полковника, прошлые сутки отметились новой эскалацией на Донбассе.

Андрей Лысенко уточнил, что "один боец погиб в Зайцево, еще трое получили там ранения. Также пятеро военных получили ранения в Авдеевке, которая остается самой горячей точкой зоны АТО".