В Харцызске жители избили российского солдата, который заминировал частный двор - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Читайте такжеЖители Горловки избили офицера ВС России - разведка"Растет недовольство населения временно оккупированных территорий Донбасса присутствием и действиями российских оккупационных войск. 26 марта в населенном пункте Харцызск военнослужащий 7-й отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ сержант Владимир Путилин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, заминировал частное подворье боевыми гранатами (установил "растяжки") и требовал выкуп за разминирование. В результате совершения самосуда со стороны сознательных граждан Харцызска наглый "минер" получил тяжелые челюстно-мозговые травмы", - отмечается в сообщении ГУР.