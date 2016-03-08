В Горловке местные жители совершили самосуд над двумя российскими военными – разведка

Во временно оккупированной Горловке местные жители совершили самосуд над двумя российскими военными, которые пытались изнасиловать и ограбить женщину.

Как сегодня сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, 6 марта жители города задержали двух российских военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, которые в состоянии сильного алкогольного опьянения пытались изнасиловать и ограбить молодую женщину. Читайте такжеБоевики нарушают "режим тишины" на Донбассе, продолжая обстрелы позиций ВСУ - штаб АТОВ результате совершения самосуда российские военные получили тяжелые ножевые ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter