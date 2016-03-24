Бои в районе Авдеевки: разведка озвучила потери среди российских военных за два дня противостояний

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Зафиксированы очередные потери в подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ, принимающих участие в боевых столкновениях в районе Авдеевки. 22-23 марта погибли шесть российских военнослужащих и пять получили тяжелые ранения", - сообщает украинская разведка.

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Ранее УНИАН сообщал, что боевики сосредотачивают все свои усилия возле Авдеевки, наращивая там боевую мощь для того, чтобы можно было как можно быстрее вернуть под контроль участок трассы Горловка-Донецк.