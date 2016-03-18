Рота находящихся на Донбассе российских военных подала рапорты на увольнение – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Несмотря на меры, которые пытаются предпринимать командующий 1-м АК (Донецк) генерал-майор ВС РФ Асапов и его заместитель по работе с личным составом полковник ВС РФ Чирков, остается на низком уровне морально-психологическое состояние личного состава 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (ошмсп мп, Новоазовск, командир полка полковник ВС РФ Бондарев). 16 марта командир и все военнослужащие 3-й танковой роты танкового батальона 9-го ошмсп мп подали рапорты на увольнение с военной службы и угрожали уничтожить танки, если командование части не удовлетворит их требования по выплате задолженности денежного содержания", - сообщает украинская разведка.

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